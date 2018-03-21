Стали известны подробности «Тотального диктанта»

"Тексты, которые прозвучат 14 апреля, — это версия, выверенная и подчищенная с точки зрения всех правил русского языка. Они немного изменены и сокращены (по сравнению с авторской версией), потому что нужно было уложиться в формат диктанта и остаться в границах 270-280 слов", — пояснила Яхина.

Яхина рассказала, что для международной акции грамотности написала текст из трех частей — "Утро", "День" и "Вечер", которые станут частью ее новой книги "Дети мои".