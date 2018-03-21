Кирова надеется на адекватность ситуации со Слуцким

Правозащитница надеется на адекватное решение в ситуации со Слуцким

"Для меня непринципиально, какой пост занимает человек, в любом случае один человек сделал недопустимые действия в отношении другого человека противоположного пола, которые были оскорбительны. Я думаю, комиссия рассмотрит этот вопрос и будет принято адекватное решение", — сказала Киркора РИА Новости. Председатель комиссии Отари Аршба ранее сообщил РИА Новости , что рассмотрение жалоб на Слуцкого в комиссии по депутатской этике состоится в среду; все пожаловавшиеся на депутата журналистки, по его словам, подтвердили участие в заседании.

Правозащитница отметила, что никому непозволительно вести себя на рабочем месте неподобающим образом и смешивать личные отношения и рабочие — в обществе приемлем именно такой формат, а любые выходы за эти рамки не приветствуются, осуждаемы.