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Странное облако пугает жителей Химок
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Странное облако пугает жителей Химок 

Рамблер 1 час назад
Жители Химок время от времени наблюдают необычное облако. Очень густое и концентрированное, оно оставляет после себя следы в виде яркой пыли. Многие сразу предположили, что к образованию облака причастен завод Энергомаш. Когда журналисты обратились на завод с просьбой прокомментировать ситуацию, там сообщили, что облако действительно формируется на их территории после испытаний ракетных двигателей. Также на заводе подчеркнули, что облако состоит из выхлопов и водяного пара, но вредных веществ не содержит. Это контролируют сотрудники лаборатории, которые после каждого испытания проводят контроль чистоты воздуха.
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