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Сожительство отказались приравнять к браку
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В Госдуме не поддержали идею приравнивания сожительства к браку 

Мир24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству выступил против законопроекта, которым предлагалось приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку.
Как отметил глава комитета Павел Крашенинников, предложенные в законопроекте признаки фактических брачных отношений размыты.
«Неясно кто и с какого момента установит факт наличия фактически брачных отношений. А этот момент очень важен, поскольку именно с него, в соответствии с законопроектом, имущество сожителей будет являться совместной собственностью», — считает депутат.
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