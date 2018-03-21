Сожительство отказались приравнять к браку

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству выступил против законопроекта, которым предлагалось приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку.
Как отметил глава комитета Павел Крашенинников, предложенные в законопроекте признаки фактических брачных отношений размыты.
«Неясно кто и с какого момента установит факт наличия фактически брачных отношений. А этот момент очень важен, поскольку именно с него, в соответствии с законопроектом, имущество сожителей будет являться совместной собственностью», — считает депутат.