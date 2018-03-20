Эксперт объяснил интерес ФСБ к Telegram

Эксперт объяснил, почему ФСБ обратило внимание на Telegram

Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности. После получения такого уведомления у мессенджера есть 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.

"Спецслужбы должны пресекать террористические угрозы оперативно и любыми способами. И если для этого надо просматривать переписки в Telegram, то нужно дать им такую возможность. Ведь речь идет о людских жизнях. Вряд ли они будут смотреть ваши фотографии в обнаженном виде или политическую переписку. ФСБ ищет террористов, и поэтому не вижу ничего дурного в том, чтобы облегчить их задачу", — рассказал Цветков. Позже создатель Telegram Павел Дуров в своем Twitter-аккаунте сообщил, что мессенджер будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать Telegram не принесут плодов.

"Контроль за тем, что будут делать спецслужбы с сообщениями пользователей, тоже должен быть. И четко обозначить ответственных за это. Будут нарушения прав пользователей, будут и наказания за них. Если речь не касается террористов, конечно", — добавил Цветков. Он отметил, что следует усилить контроль и за тем, как будут пользоваться предоставленным доступом к мессенджеру спецслужбы.

Разработчики популярного мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня прошлого года Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).