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К бойкоту Слуцкого присоединилось еще одно СМИ
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К бойкоту Слуцкого присоединились «Ведомости» 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: ТАСС
Газета «Ведомости» присоединилась к бойкоту депутата Леонида Слуцкого, журналисты издания отказываются от общения с ним, сообщила редакция в своем заявлении.
«Редакция считает отныне невозможными взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме. Журналисты «Ведомостей» отказываются от личного общения с ними. Редакция оставляет за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами. Во всех случаях, когда закон о средствах массовой информации предписывает сотрудникам редакции обратиться к этим депутатам с официальным запросом, он будет направлен их представителям. Обвинения журналистов не были рассмотрены комиссией по существу, их конституционные права на достоинство и безопасность нарушены», — отмечается в заявлении газеты.
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