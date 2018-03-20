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Стало известно о сроках проекта о многодетных семьях
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В Совфеде рассказали о сроках подготовки проекта о многодетных семьях 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Законопроект, определяющий статус многодетных семей, а также уточняющий меры их господдержки на федеральном и региональном уровне планируется подготовить до мая, говорится в материалах заседания рабочей группы Совфеда.
Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко заявляла, что в Совфеде намерены подготовить законопроект о многодетных семьях до конца весенней сессии.
Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова в ходе совещания отметила, что на сегодняшний день во всех субъектах РФ принята нормативная база, определяющая статус и регулирующая меры социальной поддержки многодетных семей.
"Во всех регионах к категории многодетной относится семья, воспитывающая трех и более детей. Все регионы предоставляют многодетным семьям меры поддержки по четырем основным направлениям — здравоохранение, социальная защита, образование и культура, ЖКХ и предоставление земельных участков", — пояснила сенатор.
По словам Кареловой, главный вывод, который можно сделать на основе мониторинга, в разных регионах эта помощь отличается по объему и по содержанию, "но что самое тревожное — принятые нормы не везде реализуются".
Так, правом получить по рецепту врача бесплатно лекарство для ребенка в возрасте до 6 лет многодетные семьи пользуются в 62 регионах. Получить скидку за пользование услугами ЖКХ можно только в 71 регионе. Поддержка по обеспечению отдыха и оздоровления детей оказывается в 47 регионах. Бесплатные завтраки и обеды школьники из многодетных семей получают в 51 регионе.
"Понятно, что наполнение пакета мер социальной поддержки определяется возможностями региона и его спецификой, однако то, что принято, тем более установлено федеральными законами, должно выполняться", — подчеркнула Карелова.
Она отметила, что рабочая группа будет в полной мере руководствоваться задачами, поставленными в послании президента РФ, в котором особое внимание уделено повышению уровня жизни и устойчивого роста реальных доходов граждан.
По итогам обсуждения рабочая группа рекомендовала органам госвласти субъектов РФ актуализировать нормативные правовые акты, устанавливающие меры поддержки многодетных семей, и обеспечить оказание такой помощи не ниже уровня 1 января 2018 года.
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