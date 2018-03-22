Москвичам обозначили сроки прихода весны

"Уже начиная с 25 марта начнется весенняя погода: если ночью еще будут морозы до -10°С, то днем уже до плюс 2 — плюс 4 °С. Дальше — 26, 27, 28 марта — дневные температуры будут подниматься до 6 °С", — отметил Вильфанд.

По его словам, 23 марта, в столице скорость ветра будет достигать 15 м/с, температура составит 1-3 °С. В субботу, 24 марта, станет холоднее, днем температура не поднимется выше ноля градусов, ночью ожидается от -7 до — 5 °С.