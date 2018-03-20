Жалобы журналисток на Слуцкого рассмотрят в среду

В Госдуме в среду рассмотрят жалобы журналисток на Слуцкого

"Завтра в 15.00", — сказал Аршба, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что всем заявительницам направил официальные приглашения, все журналистки подтвердили свое участие в заседании комиссии. Аршба также отметил, что считает необходимым личное присутствие Слуцкого на заседании. "Считаю, что он (Слуцкий — ред.) должен прийти, речь о нем идет", — сказал Аршба.