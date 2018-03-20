Зафиксирован самый теплый день года

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Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года 

РИА Новости 1 час назад
Температура воздуха в Москве впервые в этом году поднялась выше плюс 5 градусов, такое тепло было зафиксировано в центре города во вторник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.
"Дело в том, что к 15.00 московского времени температура воздуха в столице на метеостанции ВДНХ составила плюс 4,7 градуса. В центре города, как водится, было теплее, там было плюс 5,3 градуса. Совершенно очевидно, что так тепло в этом календарном году еще, конечно, у нас не было", — сказала собеседница агентства.
Синоптик отметила, что 20 марта теплее всего было 27 лет назад, в 1990 году: тогда воздух в Москве прогревался до плюс 16,8 градуса.
"Если так далеко не заглядывать, то в прошлом году в нашем городе было прохладнее всего — плюс 4 градуса ровно, несмотря на то, что весь март был аномально теплым, и среднемесячная температура оказалась на 3,5 градуса выше нормы. Нынешний март пока отстает от нормы на 4,5 градуса", — добавила она.
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