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Россияне назвали наказания за нарушения ПДД «строгими»
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Россияне назвали наказания за нарушения ПДД «строгими» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (54 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что ужесточать наказания за нарушения на дорогах не стоит. По мнению большей части опрошенных, эти наказания «и так достаточно строгие».
Респондентам задали такой вопрос: «Нужно ли ужесточить наказания за нарушение ПДД?». Тридцать два процента опрошенных сочли, что ужесточение требуется только для «отдельных нарушений».
Четырнадцать процентов участников опроса заявили, что нужно ужесточить наказание «за большинство нарушений».
Всего в опросе приняли участие 488 человек.
Ранее «Известия» сообщили, что комитет Госдумы по госстроительству порекомендует ввести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ поправки, запрещающие фигурантам уголовных дел о нарушениях ПДД ездить за рулем на время следствия, то есть еще до вынесения приговора.
Поправка о нарушителях ПДД появилась в документе, расширяющем список мер пресечения для фигурантов уголовных дел, ко второму чтению. По задумке, водительское удостоверение у фигурантов таких дел будут изымать. Хранить его будут в материалах дела.
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