Россияне призвали «сменить время»

42% россиян считают, что распределение часовых поясов необходимо пересмотреть по всей стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».

31% опрошенных уверены, что часовые пояса имеет смысл сменить лишь в некоторых регионах России , а 27% полагают, что нужно оставить все как есть.

В опросе приняли участие 882 человека.