Россияне призвали «сменить время» 

42% россиян считают, что распределение часовых поясов необходимо пересмотреть по всей стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».
31% опрошенных уверены, что часовые пояса имеет смысл сменить лишь в некоторых регионах России, а 27% полагают, что нужно оставить все как есть.
В опросе приняли участие 882 человека.
В феврале депутат-единоросс Андрей Барышев предложил вернуть в России летнее время. Парламентарий хочет дополнить закон «Об исчислении времени» положением о том, что часовые зоны будут формироваться с учетом границ регионов России. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту депутат уточнил, что отмена летнего времени в 2011 году привела к тому, что в некоторых регионах страны формальное время «отстает» от поясного. По мнению Барышева, это приводит к ухудшению здоровья жителей этих мест, а именно «расшатывает нервную и иммунную системы», а также стало причиной роста количества смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, травматизма и ДТП.