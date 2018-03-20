Пуме лень вставать, чтобы умыться 

День весеннего равноденствия в 2018 году — 20 марта. Сегодня солнце будет находиться над горизонтом ровно 12 часов, а это значит, что в Москве наступает астрономическая весна. Снег в столице пока не тает, но обитатели московского зоопарка уже ощущают весну, ведь для них важна не столько плюсовая температура, сколько продолжительность светового дня. Так, большие кошки начинают приводить себя в порядок. Эта пума намывается, готовясь к тёплому сезону, хотя и немножко ленится встать. А ещё в зоопарке можно познакомиться с красавцем-гостем — 8-летним самцом пумы, который прибыл из Великого Устюга.