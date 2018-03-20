Ещё
Пуме лень вставать, чтобы умыться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пуме лень вставать, чтобы умыться 

Рамблер 4 часа назад
День весеннего равноденствия в 2018 году — 20 марта. Сегодня солнце будет находиться над горизонтом ровно 12 часов, а это значит, что в Москве наступает астрономическая весна. Снег в столице пока не тает, но обитатели московского зоопарка уже ощущают весну, ведь для них важна не столько плюсовая температура, сколько продолжительность светового дня. Так, большие кошки начинают приводить себя в порядок. Эта пума намывается, готовясь к тёплому сезону, хотя и немножко ленится встать. А ещё в зоопарке можно познакомиться с красавцем-гостем — 8-летним самцом пумы, который прибыл из Великого Устюга.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза131
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»84
Трамп все-таки поздравил Путина146
Посол РФ вызван в МИД Чехии130
Пригожин обрушился на Макаревича150
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение