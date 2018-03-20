Ещё
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
Все школы Санкт-Петербурга досрочно уходят на каникулы из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Комитет по образованию города принял решение о начале каникул с 21 марта, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе комитета.
"В целях предотвращения распространения гриппа и ОРВИ в образовательных организациях Санкт-Петербурга в соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора увеличивается срок весенних каникул с 21 марта по 1 апреля, а также отменяются все массовые культурные, развлекательные и иные мероприятия для детей", — сообщили в пресс-службе. По графику каникулы должны были начаться с 24 марта.
Накануне региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало перенести сроки каникул из-за роста заболеваемости. В документе отмечалось, что с 12 по 18 марта заболеваемость гриппом и другими ОРВИ превысила недельные пороговые значения в среднем по населению на 63,5%, среди школьников 7-14 лет — на 54,6%, среди взрослого населения от 15 лет и старше — на 85,6%. Вместе с тем, увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм этих заболеваний, которые нуждаются в госпитализации.
ТАСС: последние новости
Дуров: Telegram будет обеспечивать приватность пользователей несмотря на угрозы Письмо против нового стандарта по литературе подписали уже 650 человек Умер режиссер Александр Павловский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии68
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора177
Порошенко нашел замену российскому газу284
Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами335
В Киеве дали ответ по выборам в РФ21
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение