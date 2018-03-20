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Движение на Крымском мосту откроют поэтапно
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Минтранс планирует открывать движение по автодорожной части Крымского моста поэтапно 

RT на русском 11 часов назад
Фото: РИА Новости
В связи с планами ввести автодорожную часть Крымского моста со значительным опережением — в мае 2018 года — Минтранс России рассматривает поэтапную организацию движения по трассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками», — говорится в сообщении.
Отмечается, что исключение предусмотрено для транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части моста.
Ранее президент России Владимир Путин высказал пожелание, чтобы люди смогли начать пользоваться мостом уже в наступающем летнем сезоне.
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