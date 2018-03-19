Жители Земли пережили три магнитные бури подряд

В воскресенье вечером и в ночь на понедельник на Земле были зафиксированы три магнитные бури, передает НСН.

Как пишут "Дни.ру", об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физинститута имени П. Н. Лебедева РАН . Специалисты отметили, что две из них были слабыми. Ещё одна — средней силы.

В период с девяти вечера воскресенья до девяти утра понедельника практически все жители Земли ощутили на себе действие "солнечной энергии". Особенный дискомфорт испытали метеочувствительные люди.