Свалку «Ядрово» в Подмосковье закроют грунтом

Мусорный полигон «Ядрово» в Московской области закроют грунтом до 24 марта. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заместителя главы администрации Волоколамского района Игоря Виноградского. Как заявил генеральный директор организации «СтройТех» Александр Малашенко, все работы идут по графику, сформирована основа под новую карту полигона, завершено 75% укладки геомембраны — изоляционного материала, применяемого в строительстве.
Устройство песчано-дренажного слоя завершено на 40%.
«Часть полигона уже засыпана грунтом, прекратилась подача мусора сюда. На сегодня работы ведутся на 1,5 га, которые ещё не засыпаны. Но эта работа ведётся, до 24 числа полигон будет полностью закрыт — 4,5 га, три гектара уже засыпаны», — сказал Виноградский.
Ранее в Генпрокуратуре рассказали о ситуации на полигоне «Ядрово» в Подмосковье.