Ещё
Свалку «Ядрово» в Подмосковье закроют грунтом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мусорный полигон «Ядрово» в Подмосковье закроют грунтом до 24 марта 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мусорный полигон «Ядрово» в Московской области закроют грунтом до 24 марта. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заместителя главы администрации Волоколамского района Игоря Виноградского. Как заявил генеральный директор организации «СтройТех» Александр Малашенко, все работы идут по графику, сформирована основа под новую карту полигона, завершено 75% укладки геомембраны — изоляционного материала, применяемого в строительстве.
Устройство песчано-дренажного слоя завершено на 40%.
«Часть полигона уже засыпана грунтом, прекратилась подача мусора сюда. На сегодня работы ведутся на 1,5 га, которые ещё не засыпаны. Но эта работа ведётся, до 24 числа полигон будет полностью закрыт — 4,5 га, три гектара уже засыпаны», — сказал Виноградский.
Ранее в Генпрокуратуре рассказали о ситуации на полигоне «Ядрово» в Подмосковье.
RT на русском: последние новости
Русскому музею передали в дар 160 графических работ Малевича Жерар Депардье проголосовал в Париже на выборах президента России Названы номинанты на премию «Большая книга»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина462
«Перестаньте нас оскорблять»151
Германия нашла замену российскому газу555
Якубович обратился к Грудинину507
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ10
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение