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Конюхов облетит Землю на самолете на солнечных батареях
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Конюхов планирует облететь Землю на самолете на солнечных батареях 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский путешественник Федор Конюхов заявил, что планирует облететь земной шар на самолете, работающем на энергии Солнца, за 125 часов, начало полета запланировано на декабрь 2020 года.
"Запланировано на 2020 год. В декабре месяце 2020 года планируем взлетать с Австралии. А закончится в январе 2021. Рассчитываю облететь за 125 часов вокруг света", — сказал Конюхов журналистам.
По его словам, проект получил название "Альбатрос".
Ранее руководитель экспедиционного штаба путешественника Сергей Сергеев сообщил, что Конюхов рассчитывает опуститься на дно Марианской впадины в батискафе, который для него построит Объединенная судостроительная корпорация, в настоящее время этот проект обсуждается.
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