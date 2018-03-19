Отправленное по ошибке сообщение привело к свадьбе

Менеджер по продаже автомобилей из Великобритании случайно послал сообщение в WhatsApp на незнакомый номер и получил ответ. Ошибка в наборе цифр привела его к свадьбе, сообщает таблоид The Sun.

Случайное знакомство произошло из-за того, что Майкл Эванджело (Michael Evangelou) неверно переписал свой номер телефона. Он очень хотел посмотреть кинокомедию «Улетные девочки» (Girls trip) и, чтобы не забыть об этом, послал сам себе название фильма в WhatsApp. Однако с этого номера ему отвела девушка по имени Лина.

«Привет! Girls trip? Это кто?», — спросила она. Не дождавшись ответа, она продолжила диалог на следующий день: «Я подозреваю, это было для какой-то другой Лины».