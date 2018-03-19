Ещё
Школьный учитель покрыл лицо татуировками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьный учитель покрыл лицо татуировками 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Фото: @freakyhoody
Французский школьный учитель полностью покрыл лицо татуировками, сообщает Metro.
Во время работы в Лондоне Сильвиана вдохновили татуированные британцы, которые не боятся осуждения общества и не стесняются своей внешности. Вернувшись в Париж, преподаватель начал забивать свое тело рисунками. Начав с ног и предплечий, он постепенно нанес их на все тело. Последняя татуировка Сильвиана вдохновлена японскими мотивами и покрывает голову и левое ухо.
После этого мужчина решил начать модельную карьеру, публикуя снимки твоего тела в Instagram.
«Будучи гражданином Франции, я имею право делать то, что хочу. Все, с кем я имею дело на работе — дети, родители, коллеги — привыкли к этому. Люди мыслят шире, чем нам кажется… Ученики запросто принимают меня таким, какой я есть», — рассказал Сильвиан.
В марте жительница Германии Макани Террор набила татуировку из шерсти своего котенка. Швейцарская компания SKIN46 разработала технологию нанесения биогенных татуировок, которая позволяет использовать биоматериал человека или животного наряду с обычным цветным пигментом.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина464
«Перестаньте нас оскорблять»152
Германия нашла замену российскому газу556
Якубович обратился к Грудинину507
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ10
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение