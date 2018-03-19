В России создадут «аналог ФБР»

Дрыманов отметил, что информация о создании такой службы «идет от достоверного источника».

«Я уверен, что так оно и будет… Это около года (займет)», — сказал он. По словам Дрыманова, работа по изменению законодательства уже ведется.