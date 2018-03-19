В России создадут «аналог ФБР» 

Глава управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Александр Дрыманов заявил, что примерно через год в России создадут единый следственный орган на базе СК, который в СМИ прозвали «российским ФБР». Об этом сообщает РИА Новости.
Дрыманов отметил, что информация о создании такой службы «идет от достоверного источника».
«Я уверен, что так оно и будет… Это около года (займет)», — сказал он. По словам Дрыманова, работа по изменению законодательства уже ведется.
Ранее в СМИ появилась информации о планах президента РФ Владимира Путина реформировать Следственный комитет. В результате реформы следственные подразделения МВД и ФСБ могут объединить на базе СК. Возможным главой нового ведомства назвали руководителя СК Александра Бастрыкина.
Высокопоставленный источник в органах государственной власти рассказал «Ленте.ру», что сейчас одновременно готовятся разные законопроекты о реформе следственных органов, а окончательное решение пример президент. По словам собеседника издания, говорить об окончательном решении по поводу единого следственного органа пока рано.