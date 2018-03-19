Ещё
В России создадут «аналог ФБР»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России создадут «аналог ФБР» 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Глава управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Александр Дрыманов заявил, что примерно через год в России создадут единый следственный орган на базе СК, который в СМИ прозвали «российским ФБР». Об этом сообщает РИА Новости.
Дрыманов отметил, что информация о создании такой службы «идет от достоверного источника».
«Я уверен, что так оно и будет… Это около года (займет)», — сказал он. По словам Дрыманова, работа по изменению законодательства уже ведется.
Ранее в СМИ появилась информации о планах президента РФ Владимира Путина реформировать Следственный комитет. В результате реформы следственные подразделения МВД и ФСБ могут объединить на базе СК. Возможным главой нового ведомства назвали руководителя СК Александра Бастрыкина.
Высокопоставленный источник в органах государственной власти рассказал «Ленте.ру», что сейчас одновременно готовятся разные законопроекты о реформе следственных органов, а окончательное решение пример президент. По словам собеседника издания, говорить об окончательном решении по поводу единого следственного органа пока рано.
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал запасников на сборы202
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»1114
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие322
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось18
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова24
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
03:12
У Табакова не оказалось имущества
Шоу-бизнес
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
03:30
На ВДНХ завершили реставрацию павильона
Новости Москвы
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение