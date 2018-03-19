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Министров призвали следить за досрочной сдачей ЕГЭ
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Рособрнадзор призвал региональных министров следить за досрочной сдачей ЕГЭ 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Региональные министры образования должны лично контролировать проведение экзаменов в досрочный период сдачи ЕГЭ-2018, заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на селекторном совещании с регионами.
"Наша задача — удержать достигнутый высокий уровень проведения ЕГЭ, и я прошу министров лично курировать досрочный этап: очень детально и тщательно отслеживать проведение всех экзаменов", — сказал он.
Кравцов отметил, что особое внимание нужно обратить на готовность всех пунктов проведения экзаменов к использованию технологий сканирования бланков ответов участников экзамена и печати экзаменационных материалов.
Перед началом досрочного периода ЕГЭ на всех пунктах должна быть проверена работа видеонаблюдения, исправность необходимого оборудования и готовность организаторов, добавил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Также он отметил, что особое внимание следует обратить на создание необходимых условий для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями.
Досрочный период ЕГЭ-2018 пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной период — с 28 мая по второе июля 2018 года.
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.
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