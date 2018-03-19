Министров призвали следить за досрочной сдачей ЕГЭ

Рособрнадзор призвал региональных министров следить за досрочной сдачей ЕГЭ

"Наша задача — удержать достигнутый высокий уровень проведения ЕГЭ, и я прошу министров лично курировать досрочный этап: очень детально и тщательно отслеживать проведение всех экзаменов", — сказал он. Региональные министры образования должны лично контролировать проведение экзаменов в досрочный период сдачи ЕГЭ-2018, заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на селекторном совещании с регионами.

Кравцов отметил, что особое внимание нужно обратить на готовность всех пунктов проведения экзаменов к использованию технологий сканирования бланков ответов участников экзамена и печати экзаменационных материалов.

Перед началом досрочного периода ЕГЭ на всех пунктах должна быть проверена работа видеонаблюдения, исправность необходимого оборудования и готовность организаторов, добавил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев . Также он отметил, что особое внимание следует обратить на создание необходимых условий для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями.

Досрочный период ЕГЭ-2018 пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной период — с 28 мая по второе июля 2018 года.