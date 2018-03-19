Дебоширов предложили лишать прав на гражданское оружие

Росгвардия предложила лишать дебоширов прав на гражданское оружие

Пьяный дебош, драка и прочие безобразия могут стоить хулигану не только 15 суток в камере или, скажем, общественных работ, но и лишения права на владение гражданским оружием, если оно у него есть.

Установить дополнительные требования к владельцам огнестрельного и так называемого травматического оружия предложили в Росгвардии.

В ведомстве уже разрабатывается проект изменений в Закон "Об оружии".

Смысл этих предложений — закрыть доступ к оружию людям, злоупотребляющим алкоголем, принимающим наркотики, психически больным и, главное, совершающим в состоянии опьянения общественно-опасные поступки.

В принципе, серьезные фильтры для них уже существуют. В первую очередь это правила лицензирования и выдачи разрешения на хранение и ношение оружия. Никогда не выдадут такого разрешения без предъявления медицинских справок из психиатрических и наркодиспансеров. Надо документально подтвердить, что не стоишь на учете в этих государственных организациях, и пройти обследование, сдать соответствующие анализы. Причем эти упражнения придется повторять каждые пять лет.

Полиция и сотрудники Росгвардии в любой момент, за исключением ночного времени, вправе проверить условия хранения оружия. Ну и заодно взглянуть на владельца. Если их встретит пьяная компания, нарушающая правопорядок, то оружие, скорее всего, отберут.

Запрещено приобретать оружие тем людям, которые так или иначе оказались замешаны в криминальные истории с наркотиками. При этом любителей наркотиков сразу лишат права на приобретение оружия и владение им, если оно имеется.

Сейчас ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

Изымут оружие у тех, кто в течение года повторно привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность или установленный порядок управления. В Законе "Об оружии" есть и другие пункты, когда ствол непременно отберут: наличие когда-либо судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия, отбывание наказания в местах лишения свободы и т.д.

За отказ пройти медосвидетельствование водителя смогут лишить не только прав, но и ружья

Кстати, по всем этим основаниям в прошлом году подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии аннулировали свыше 27 тысяч лицензий и разрешений.

В общем, это вам не Америка, где автомат можно купить по водительскому удостоверению. Но и стреляют у нас друг в друга из законного оружия гораздо реже.

Однако жизнь не стоит на месте. Допустим, еще год назад вменяемый, законопослушный и трезвый гражданин получил разрешение на охотничье ружье или травматический пистолет. Но по каким-то причинам деградировал, и сегодня это уже другой человек — пьяница, наркоман или сумасшедший. А до следующего медицинского освидетельствования еще четыре года. Кто поручится, что этому парню не захочется пострелять в людном месте?

Да, абсолютно все не предусмотришь. Но в Росгвардии увидели возможность поставить, так сказать, дополнительные "красные флажки" именно для таких ситуаций. Например, приостанавливать не менее чем на год действие разрешения на ношение и хранение гражданского оружия, если владелец совершил не повторное административное правонарушение — тот же пьяный дебош — а впервые. Одного случая достаточно.

Или, скажем, гражданину дорожный инспектор предложил пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, а тот — отказался. Можно будет лишиться не только водительского удостоверения, но и ружья.

Предлагается ввести бессрочный запрет на владение оружия гражданам, имеющим либо имевшим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения.

Как узнать в задержанном правонарушителе владельца гражданского оружия? Сам он вряд ли об этом сообщит, а обыскивать его жилище повода нет, если он не подозревается в преступлении. Но в Росгвардии о нем узнают быстро благодаря Системе централизованного учета оружия. Данные всех фигурантов происшествий "прогоняют" через эту систему, и она уже сообщает, кто из них чем вооружен. А полицейские передают информацию Росгвардии.