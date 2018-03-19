Учителя раскритиковали новый стандарт по литературе

Учителя раскритиковали новый образовательный стандарт по литературе

"Подготовленные Минобрнауки документы перечеркивают логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия, лишая школу вариативности в построении программ, попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам", — говорится в открытом письме. Новый образовательный стандарт по литературе, который разрабатывает Минобрнауки , лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает школьников, говорится в открытом письме объединения учителей литературы "Гильдия словесников". В Минобрнауки же считают, что рассматриваемый проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе России

По мнению преподавателей, программа перегружена произведениями (235 произведений за пять лет обучения), зачастую объемными и имеющими сложную художественную природу.

"Это исключает возможность полноценного их освоения, создает риск формального, поверхностного разговора о них на уроке. Кроме того, в списке произведения второго и третьего ряда обозначены как обязательные для изучения, причем мотивы выбора тех или иных текстов непонятны", — поясняют учителя-словесники.

Кроме того, произведения литературы в разрабатываемом стандарте жестко прикрепляются к определенным школьным классам, что делает невозможным учесть возрастные и психоэмоциональные особенности и возможности конкретных школьников, считают педагоги.

"Это подавляет мотивацию к чтению, противоречит современным требованиям выявления и развития детской одаренности, инклюзивного образования школьников", — говорится в документе. "Таким образом, предложенный в проекте документа список произведений является серьезным шагом назад в построении программы по литературе, не учитывает интересов ученика и учителя, отстал от современной науки о литературе; он не берет в расчет изменившихся практик чтения, не отвечает вызовам времени", — говорится в письме.

"Излишняя вариативность программ затрудняет данные процессы, существенно увеличивая нагрузку на ребенка, например, при переходе из одной школы в другую по каким-либо субъективным причинам. Рассматриваемый в настоящее время проект ФГОС — результат выполнения поручений президента Российской Федерации по реализации комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования", — говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки. В Минобрнауки в свою очередь заявили, что рассматриваемый проект федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) обеспечит не номинальное, а реальное единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе любого региона России.