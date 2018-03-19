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Учителя раскритиковали новый стандарт по литературе
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Учителя раскритиковали новый образовательный стандарт по литературе 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: © Fotolia / Kara
Новый образовательный стандарт по литературе, который разрабатывает Минобрнауки, лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает школьников, говорится в открытом письме объединения учителей литературы "Гильдия словесников". В Минобрнауки же считают, что рассматриваемый проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе России.
"Подготовленные Минобрнауки документы перечеркивают логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия, лишая школу вариативности в построении программ, попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам", — говорится в открытом письме.
По мнению преподавателей, программа перегружена произведениями (235 произведений за пять лет обучения), зачастую объемными и имеющими сложную художественную природу.
"Это исключает возможность полноценного их освоения, создает риск формального, поверхностного разговора о них на уроке. Кроме того, в списке произведения второго и третьего ряда обозначены как обязательные для изучения, причем мотивы выбора тех или иных текстов непонятны", — поясняют учителя-словесники.
Кроме того, произведения литературы в разрабатываемом стандарте жестко прикрепляются к определенным школьным классам, что делает невозможным учесть возрастные и психоэмоциональные особенности и возможности конкретных школьников, считают педагоги.
"Это подавляет мотивацию к чтению, противоречит современным требованиям выявления и развития детской одаренности, инклюзивного образования школьников", — говорится в документе.
"Таким образом, предложенный в проекте документа список произведений является серьезным шагом назад в построении программы по литературе, не учитывает интересов ученика и учителя, отстал от современной науки о литературе; он не берет в расчет изменившихся практик чтения, не отвечает вызовам времени", — говорится в письме.
В Минобрнауки в свою очередь заявили, что рассматриваемый проект федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) обеспечит не номинальное, а реальное единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе любого региона России.
"Излишняя вариативность программ затрудняет данные процессы, существенно увеличивая нагрузку на ребенка, например, при переходе из одной школы в другую по каким-либо субъективным причинам. Рассматриваемый в настоящее время проект ФГОС — результат выполнения поручений президента Российской Федерации по реализации комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования", — говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки.
В министерстве также отметили, что проект прошел экспертизу РАН и общественное обсуждение, в ходе которого получены содержательные замечания, главным из которых стало предложение по конкретизации содержания образовательных программ. Проект ФГОС, как заявили в Минобрнауки, был единогласно одобрен экспертами на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию.
"Далее ФГОС будет вынесен на совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минобрнауки России, заседание которого перенесено на ближайшее время по просьбе отдельных членов совета. В случае утверждения на совете соответствующий приказ министерства будет направлен на регистрацию в министерство юстиции Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.
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