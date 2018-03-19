С чего начался «Аэрофлот» 

1/15 17 марта 1923 г. было учреждено АО «Добролет», которое являлось коммерческой компанией, выполнявшей внутренние и международные авиаперевозки пассажиров и почты Фото: akutskhistory.net

2/15 25 февраля 1932 г. было образовано Главное управление Гражданского воздушного флота и учреждено официальное сокращенное наименование гражданской авиации страны — «Аэрофлот». На фото: делегаты Всесоюзного Съезда Советов летят на съезд на самолете общества "Добролет", 1929 ТАСС Фото:

3/15 В июле 1923 года пилот «Добролёта» Яков Моисеев открыл первую регулярную внутреннюю линию Москва — Нижний Новгород, отправившись с Ходынского поля в пункт назначения на воздушном судне вместимостью четыре пассажира, не считая двух членов экипажа Фото: public domain

4/15 В рекламной кампании «Добролета» участвовало много знаменитостей той эпохи - поэт Владимир Маяковский, классик советской фотографии Александр Родченко Фото: Александр Родченко

5/15 Всем, всем, всем. Тот не гражданин СССР, кто Добролета не акционер (1923 год) Фото: public domain

6/15 Акция в 1 руб. золотом на предъявителя Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет». Москва, 1925 г. Фото: wikipedia.org

7/15 Всесторонняя поддержка гражданской авиации в СССР обеспечила стремительное развитие индустрии, поменялось и название главного перевозчика страны - в 1932-м году появился знакомый нам по сей день «Аэрофлот» Фото: Аэрофлот

8/15 Компания стала крупнейшим авиаперевозчиком в мире, располагая штатом из 4 000 пилотов и 60 000 специалистов авиа индустрии, которые обслуживали 3 000 самолетов. Все большее внимание уделялось сервису на бортах самолетов: появились буфеты, ковровые дорожки, чехлы для сидений Фото: Аэрофлот

9/15 Фото: Аэрофлот

10/15 Плакат 1937 года Фото: Аэрофлот

11/15 Аэрофлот СССР. Воздушные сообщения (1937 год) Фото: public domain

12/15 Фото: Аэрофлот

13/15 Самолет Анадырь-Москва, 1965 год ТАСС Фото:

14/15 Кухня самолета Ту-114, 1954 год РИА Новости Фото: