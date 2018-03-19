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С чего начался «Аэрофлот»
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С чего начался «Аэрофлот» 

Рамблер 56 минут назад
На днях «Аэрофлот» отметил 95-летие. С чего началась история крупнейшего авиаперевозчика России — в нашей фотогалерее.
1/15  17 марта 1923 г. было учреждено АО «Добролет», которое являлось коммерческой компанией, выполнявшей внутренние и международные авиаперевозки пассажиров и почты
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2/15  25 февраля 1932 г. было образовано Главное управление Гражданского воздушного флота и учреждено официальное сокращенное наименование гражданской авиации страны — «Аэрофлот». На фото: делегаты Всесоюзного Съезда Советов летят на съезд на самолете общества "Добролет", 1929
Фото:
3/15  В июле 1923 года пилот «Добролёта» Яков Моисеев открыл первую регулярную внутреннюю линию Москва — Нижний Новгород, отправившись с Ходынского поля в пункт назначения на воздушном судне вместимостью четыре пассажира, не считая двух членов экипажа
Фото:
4/15  В рекламной кампании «Добролета» участвовало много знаменитостей той эпохи - поэт Владимир Маяковский, классик советской фотографии Александр Родченко
Фото:
5/15  Всем, всем, всем. Тот не гражданин СССР, кто Добролета не акционер (1923 год)
Фото:
6/15  Акция в 1 руб. золотом на предъявителя Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет». Москва, 1925 г.
Фото:
7/15  Всесторонняя поддержка гражданской авиации в СССР обеспечила стремительное развитие индустрии, поменялось и название главного перевозчика страны - в 1932-м году появился знакомый нам по сей день «Аэрофлот»
Фото:
8/15  Компания стала крупнейшим авиаперевозчиком в мире, располагая штатом из 4 000 пилотов и 60 000 специалистов авиа индустрии, которые обслуживали 3 000 самолетов. Все большее внимание уделялось сервису на бортах самолетов: появились буфеты, ковровые дорожки, чехлы для сидений
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9/15 
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10/15  Плакат 1937 года
Фото:
11/15  Аэрофлот СССР. Воздушные сообщения (1937 год)
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12/15 
Фото:
13/15  Самолет Анадырь-Москва, 1965 год
Фото:
14/15  Кухня самолета Ту-114, 1954 год
Фото:
15/15  Тренировка экипажа авиакомпании "Аэрофлот", 1974 год
Фото:
Аэрофлот является крупнейшим перевозчиком России и одной из старейших авиакомпаний мира. Он ведет свою родословную от Российского акционерного общества Добровольного воздушного флота «Добролёт», основанного 17 марта 1923 года.
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