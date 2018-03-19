С чего начался «Аэрофлот» 

На днях «Аэрофлот» отметил 95-летие. С чего началась история крупнейшего авиаперевозчика России — в нашей фотогалерее.
1/15 17 марта 1923 г. было учреждено АО «Добролет», которое являлось коммерческой компанией, выполнявшей внутренние и международные авиаперевозки пассажиров и почты
Фото:
akutskhistory.net
2/15 25 февраля 1932 г. было образовано Главное управление Гражданского воздушного флота и учреждено официальное сокращенное наименование гражданской авиации страны — «Аэрофлот». На фото: делегаты Всесоюзного Съезда Советов летят на съезд на самолете общества "Добролет", 1929
3/15 В июле 1923 года пилот «Добролёта» Яков Моисеев открыл первую регулярную внутреннюю линию Москва — Нижний Новгород, отправившись с Ходынского поля в пункт назначения на воздушном судне вместимостью четыре пассажира, не считая двух членов экипажа
Фото:
public domain
4/15 В рекламной кампании «Добролета» участвовало много знаменитостей той эпохи - поэт Владимир Маяковский, классик советской фотографии Александр Родченко
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Александр Родченко
5/15 Всем, всем, всем. Тот не гражданин СССР, кто Добролета не акционер (1923 год)
Фото:
public domain
6/15 Акция в 1 руб. золотом на предъявителя Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет». Москва, 1925 г.
Фото:
wikipedia.org
7/15 Всесторонняя поддержка гражданской авиации в СССР обеспечила стремительное развитие индустрии, поменялось и название главного перевозчика страны - в 1932-м году появился знакомый нам по сей день «Аэрофлот»
Фото:
Аэрофлот
8/15 Компания стала крупнейшим авиаперевозчиком в мире, располагая штатом из 4 000 пилотов и 60 000 специалистов авиа индустрии, которые обслуживали 3 000 самолетов. Все большее внимание уделялось сервису на бортах самолетов: появились буфеты, ковровые дорожки, чехлы для сидений
Фото:
Аэрофлот
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Фото:
Аэрофлот
10/15 Плакат 1937 года
Фото:
Аэрофлот
11/15 Аэрофлот СССР. Воздушные сообщения (1937 год)
Аэрофлот является крупнейшим перевозчиком России и одной из старейших авиакомпаний мира. Он ведет свою родословную от Российского акционерного общества Добровольного воздушного флота «Добролёт», основанного 17 марта 1923 года.