Фестиваль «Люди как люди» пройдет в столице

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Инклюзивный фестиваль «Люди как люди» пройдет в Москве 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Fotolia / Irina84
Инклюзивный фестиваль "Люди как люди", приуроченный к Всемирному дню распространения информации об аутизме (World Autism Awareness Day), состоится 2 апреля в Государственном музее-заповеднике "Царицыно" в Москве.
В фестивале, который организуют Департамент культуры города Москвы, РОО помощи детям с РАС "Контакт", Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ), Центр реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный мир" и другие, примут участие десятки организаций, оказывающих помощь детям и взрослым с аутизмом.
Директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ Артур Хаустов сообщил, что цель фестиваля — дать информацию окружающему обществу о том, что такое аутизм, как живут с люди с таким диагнозом, как поддержать включение детей и взрослых с РАС в обычную жизнь. По его мнению, фестиваль направлен на то, чтобы сплотить сообщество и семьи, которые нуждаются в помощи.
"На мероприятии будут присутствовать и родители, и братья детей с аутизмом, и просто жители нашего города, заинтересованные в данной тематике", ‒ отметила председатель РОО помощи детям с РАС "Контакт" Елена Багарадникова.
Все желающие смогут принять участие в благотворительной выставке-ярмарке, на которой будут представлены авторские работы "особых" художников, поучаствовать в мастер-классах для детей и взрослых, посетить концертную программу фестиваля.
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