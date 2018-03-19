На выборы президента пришёл «медведь» 

На избирательный участок в Северобайкальске пришёл голосовать медведь. Очевидно, бурятский избиратель решил продемонстрировать всему миру, что в России медведи не просто ходят по улицам, но и имеют право голосовать. Члены комиссии нашли гражданина-медведя в списках и выдали ему бюллетень. Когда медведя, получавшего бюллетень, спросили, действительно ли он пришёл голосовать, тот ответил, что это его право. После медведь отправился в кабинку, хотя оказался слишком высок для неё — чтобы попасть внутрь, медведю пришлось слегка согнуться. Наверняка члены избирательной комиссии надолго запомнят симпатичного и добродушного бурого избирателя.