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На выборы президента пришёл «медведь»
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На выборы президента пришёл «медведь» 

Рамблер 7 часов назад
На избирательный участок в Северобайкальске пришёл голосовать медведь. Очевидно, бурятский избиратель решил продемонстрировать всему миру, что в России медведи не просто ходят по улицам, но и имеют право голосовать. Члены комиссии нашли гражданина-медведя в списках и выдали ему бюллетень. Когда медведя, получавшего бюллетень, спросили, действительно ли он пришёл голосовать, тот ответил, что это его право. После медведь отправился в кабинку, хотя оказался слишком высок для неё — чтобы попасть внутрь, медведю пришлось слегка согнуться. Наверняка члены избирательной комиссии надолго запомнят симпатичного и добродушного бурого избирателя.
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