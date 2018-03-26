Выпускники напишут ЕГЭ по истории и химии досрочно

Более 15 тысяч выпускников школ напишут ЕГЭ по истории и химии досрочно

Более 15 тысяч выпускников российских школ напишут в пятницу Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и химии в досрочный период, сообщила пресс-служба Рособрнадзора

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена, в понедельник пройдут экзамены по истории и химии в досрочный период.

По данным Рособрнадзора, заявление на участие в экзамене по истории подали более 10 тысяч человек, по химии — более 5 тысяч.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 9 апреля. Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля.