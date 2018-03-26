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Выпускники напишут ЕГЭ по истории и химии досрочно
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Более 15 тысяч выпускников школ напишут ЕГЭ по истории и химии досрочно 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 15 тысяч выпускников российских школ напишут в пятницу Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и химии в досрочный период, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена, в понедельник пройдут экзамены по истории и химии в досрочный период.
По данным Рособрнадзора, заявление на участие в экзамене по истории подали более 10 тысяч человек, по химии — более 5 тысяч.
Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 9 апреля. Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля.
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.
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