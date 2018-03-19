Русскому музею подарили более 160 работ Малевича

"В этом году Русский музей получил в дар от Нины Николаевны Суетиной, дочери художника Николая Суетина, часть коллекции графики художников русского авангарда", — заявили в музеи. Государственному Русскому музею подарили более 160 графических работ Казимира Малевича , сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Помимо работ Малевича, музею передали произведения Анны Лепорской, Василия Рождественского , Николая Суетина, Льва Юдина, Ильи Чашника.

Графику Малевича планируется показать на отдельной выставке в конце 2018 года, остальные — позднее.