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Старейшая жительница России проголосовала на выборах
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Старейшая жительница России проголосовала на выборах президента в КБР 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
Самая пожилая жительница России, которой 127 лет, проголосовала на выборах президента 18 марта в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил председатель ЦИК Кабардино-Балкарии Вячеслав Гешев.
В ходе видеосвязи с информцентром ЦИК РФ он сказал, что было организовано голосование "самой пожилой жительницы России на избирательном участке".
"Ей 127 лет", — отметил он, уточнив, что женщина занесена в книгу рекордов Гиннесса.
По словам Гешева, долгожительница, которая проживает в селе, воспользовалась возможностью надомного голосования.
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