Стало известно, сколько москвичей следили за выборами

Исследование показало, сколько москвичей следили за ходом выборов по ТВ

Почти 3,8 млн москвичей старше 18 лет следили за ходом президентских выборов по телевизору 18 марта, свидетельствуют данные исследования Gallup Media.

Средняя аудитория телепрограммы Первого канала " Россия : выбор будущего" в день выборов, 18 марта, составила 963,7 тысячи совершеннолетних москвичей. Программа выходила в 7.10, 8.09, 9.10 и 19.50 по московскому времени. При этом только последний выпуск программы собрал у экранов 530,9 тысячи человек. Начавшееся чуть позже социально-политическое ток-шоу "Выборы 2018" на "России 1" (20:55) заинтересовало телеаудиторию в 752,2 тысячи человек.

Телеканал "Россия 24" освещал ход голосования с самого утра: спецвыпуски программы "Вести", посвященные выборам, выходили почти каждый час. Суммарная совершеннолетняя аудитория телепередачи в среднем составила 844,9 тысячи человек.

Суммарная аудитория спецвыпусков телеканала ТВЦ , посвящённых выборам президента, выходивших на телеканале 8 раз в течение дня, составила 710,1 тысячи москвичей старше 18 лет. Спецвыпуски новостей, посвящённые голосованию, на телеканале "Москва 24" выходили с 5 утра в течение всего дня выборов, и их суммарная аудитория составила 422,2 тысячи совершеннолетних москвичей. Пятый канал подключился к освещению выборов после полуночи — в 00.11, и собрал аудиторию в 96,3 тысячи москвичей старше 18 лет.

Таким образом, суммарная аудитория совершеннолетних москвичей, следивших за выборами по телевизору, составила 3 миллиона 789 400 человек.