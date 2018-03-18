Семью из 30 человек привезли на выборы на автобусе

Семью Потаповых из 30 человек привезли на избирательный участок в Михайловском районе Волгоградской области на специальном автобусе, сообщил представитель областной администрации.
Для того, чтобы все члены семьи смогли отдать свои голоса за достойную кандидатуру, обычного автомобиля оказалось мало.
«Семья Потаповых из 30 человек во главе с Валентиной Георгиевной занимают активную гражданскую позицию. Помимо Валентины Потаповой и ее девяти детей, свой выбор на избирательном участке в х. Крутинский Михайловского района сделали и ближайшие родственники Валентины Георгиевны: сестры Тамара со своей семьей в составе пяти человек и Лидия с восемью членами своей семьи, а также братья Николай с семьей (всего четыре человека) и Олег (семья из двух человек)», — пояснил представитель администрации, передает РИА «Новости».
Валентина Георгиевна родилась в 1952 году в потомственной многодетной семье. Отец (в семье его родителей было 10 детей), награжден орденом Отечественной войны II степени, а также медалью за взятие Варшавы. Супруг Валентины Потаповой Михаил с 1968 по 1994 год работал директором Крутинской средней школы, с 1994 года до 2008 года преподавал физику в этой же школе. В 2008 году скоропостижно скончался.
Четверо детей Валентины Потаповой пошли по стопам отца и стали учителями, также среди ее детей есть фермеры, заведующая сельским клубом, аккумуляторщик. В настоящее время Валентина Потапова занимается ведением домашнего хозяйства и помогает детям воспитывать 16 внуков и трех правнуков.
Как сообщает портал «Новоcти Волгограда.ру», в день президентских выборов, волгоградцы, живущие в отдаленных поселках и новых микрорайонах города, смогут доехать до избирательных участков специальным транспортом.
В пресс-службе администрации Волгоградской области сообщили, что жители Волгограда могут воспользоваться автобусами, на которых размещены номера избирательных участков. Проезд в специальном транспорте будет бесплатным.
Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).