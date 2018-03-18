Семью из 30 человек привезли на выборы на автобусе

Семью из 30 человек привезли на выборы в Волгограде на автобусе

Семью Потаповых из 30 человек привезли на избирательный участок в Михайловском районе Волгоградской области на специальном автобусе, сообщил представитель областной администрации.

«Семья Потаповых из 30 человек во главе с Валентиной Георгиевной занимают активную гражданскую позицию. Помимо Валентины Потаповой и ее девяти детей, свой выбор на избирательном участке в х. Крутинский Михайловского района сделали и ближайшие родственники Валентины Георгиевны: сестры Тамара со своей семьей в составе пяти человек и Лидия с восемью членами своей семьи, а также братья Николай с семьей (всего четыре человека) и Олег (семья из двух человек)», — пояснил представитель администрации, передает РИА «Новости». Для того, чтобы все члены семьи смогли отдать свои голоса за достойную кандидатуру, обычного автомобиля оказалось мало.

Валентина Георгиевна родилась в 1952 году в потомственной многодетной семье. Отец (в семье его родителей было 10 детей), награжден орденом Отечественной войны II степени, а также медалью за взятие Варшавы . Супруг Валентины Потаповой Михаил с 1968 по 1994 год работал директором Крутинской средней школы, с 1994 года до 2008 года преподавал физику в этой же школе. В 2008 году скоропостижно скончался.

Четверо детей Валентины Потаповой пошли по стопам отца и стали учителями, также среди ее детей есть фермеры, заведующая сельским клубом, аккумуляторщик. В настоящее время Валентина Потапова занимается ведением домашнего хозяйства и помогает детям воспитывать 16 внуков и трех правнуков.

Как сообщает портал «Новоcти Волгограда.ру», в день президентских выборов, волгоградцы, живущие в отдаленных поселках и новых микрорайонах города, смогут доехать до избирательных участков специальным транспортом.