Зайцев прилетел в Париж и сразу пошел голосовать

"Обычно я редко голосую, а сейчас приехал специально — почувствовал прямую необходимость проголосовать. Очень много людей, я попросился без очереди — тяжело стоять, я только с самолёта", — поделился модельер.

Зайцев отметил, что с "замечательным настроением" он отдал голос за кандидата, "которому доверяет, который доставляет удовольствие своим поведением".