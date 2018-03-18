Ещё
Зайцев прилетел в Париж и сразу пошел голосовать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Модельер Зайцев прилетел в Париж и сразу отравился на избирательный участок 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Всемирно известный российский модельер Вячеслав Зайцев после прилета в Париж сразу отправился в посольство России, где проголосовал на выборах президента РФ.
"Прилетел сегодня, с самолёта приехал в посольство. Считаю, что необходимо голосовать в первую очередь, потом уже можно делать другое", — сказал он.
Зайцев отметил, что с "замечательным настроением" он отдал голос за кандидата, "которому доверяет, который доставляет удовольствие своим поведением".
"Обычно я редко голосую, а сейчас приехал специально — почувствовал прямую необходимость проголосовать. Очень много людей, я попросился без очереди — тяжело стоять, я только с самолёта", — поделился модельер.
РИА Новости: последние новости
Депардье, богатыри, "моржи" и драконы проголосовали на выборах президента Около 60% избирателей проголосовали к 15.00 на выборах в Ингушетии Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России в Париже
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве107
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина249
Актер Добронравов госпитализирован32
ЦИК: Путин лидирует на выборах1792
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение