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В Петербурге в воскресенье ожидается гололедица
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В Петербурге в воскресенье ожидается гололедица 

Собака 38 минут назад
Фото: Собака
В Петербурге, в воскресенье, 1 апреля, ожидается облачная с прояснением погода, ночью на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.
Температура воздуха в ночь с 31 марта на 1 апреля, по прогнозам синоптиков, составит 5-7 градусов ниже нуля, в пригороде местами до -10…-12. Днем воздух прогреется до +2…+4 градусов, порывы ветра могут достигать от 5 до 10-ти м/с. Осадков в течение дня не ожидается.
Ранее синоптики предупреждали петербуржцев о том, что 31 марта и вечером 1 апреля их ждет небольшой снегопад.
По материалам «ДП». Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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