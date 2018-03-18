На выборах в Ингушетии проголосовали 18 пар молодоженов

«В воскресенье, являющееся в Ингушетии привычным для проведения свадебных торжеств, на избирательные участки в различных районах и городах региона заехали 18 свадебных кортежей», — сказали газете «Ингушетия» в пресс-службе главы региона. Свадебные кортежи в различных населенных пунктах Ингушетии в воскресенье заехали на избирательные участки, где проголосовали молодожены.

В подарок от муниципальных властей голосовавшим молодоженам вручили бытовую технику, телевизоры.

Традиционно власти республики стимулируют граждан на участие в выборах проведением различных мероприятий. Каждый избиратель республики, голосующий впервые, получает подарок. Каждому сотому жителю Малгобекского района, явившемуся на голосование, вручают мобильные телефоны.

Жителей из отдаленных сел Сунженского, Малгобекского и Джейрахского районов на избирательные участки доставляют на автобусах. В Назрани организована работа социального такси для людей с ограниченными физическими возможностями. Также на всех избирательных участках в ингушской столице проводятся ярмарки, где по цене ниже рыночной можно приобрести мясо-молочные и колбасные изделия, овощи, фрукты, разные сорта орехов, напитки, чай, кондитерские изделия и товары повседневного спроса.

Тем временем наблюдатели в Чечне также отмечают высокую явку избирателей, нарушений не выявлено, сообщает Regnum

«В настоящий момент у меня очень положительные впечатления. Нет никаких существенных замечаний. Я нахожусь в контакте с избирательной комиссией. Все очень добрые и положительные люди. Не заметил ни одного случая, который мог бы нарушить избирательный процесс», — заявил в эфире телеканала «наблюдатель Егор Лазуткин.

По данным „Интерфакса“, большинство регионов ЮФО и СКФО к 12.00 мск приблизилось к 30% порогу явки или перешагнули через этот показатель.

Наибольшая активность избирателей зафиксирована в трех регионах ЮФО и СКФО — республиках Кабардино-Балкария Карачаево-Черкесия и Чечня. По данным региональных избирательных комиссий на 12.00 мск, явка в КБР составил 45,97% (33,7% в 2012 году), в Чечне 40,9% (52,78% в 2012 году), в КЧР — 37,36% (около 30% в 2012 году).