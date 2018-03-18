На выборах в Ингушетии проголосовали 18 пар молодоженов 

Свадебные кортежи в различных населенных пунктах Ингушетии в воскресенье заехали на избирательные участки, где проголосовали молодожены.
«В воскресенье, являющееся в Ингушетии привычным для проведения свадебных торжеств, на избирательные участки в различных районах и городах региона заехали 18 свадебных кортежей», — сказали газете «Ингушетия» в пресс-службе главы региона.
В подарок от муниципальных властей голосовавшим молодоженам вручили бытовую технику, телевизоры.
Традиционно власти республики стимулируют граждан на участие в выборах проведением различных мероприятий. Каждый избиратель республики, голосующий впервые, получает подарок. Каждому сотому жителю Малгобекского района, явившемуся на голосование, вручают мобильные телефоны.
Жителей из отдаленных сел Сунженского, Малгобекского и Джейрахского районов на избирательные участки доставляют на автобусах. В Назрани организована работа социального такси для людей с ограниченными физическими возможностями. Также на всех избирательных участках в ингушской столице проводятся ярмарки, где по цене ниже рыночной можно приобрести мясо-молочные и колбасные изделия, овощи, фрукты, разные сорта орехов, напитки, чай, кондитерские изделия и товары повседневного спроса.
Тем временем наблюдатели в Чечне также отмечают высокую явку избирателей, нарушений не выявлено, сообщает Regnum.
«В настоящий момент у меня очень положительные впечатления. Нет никаких существенных замечаний. Я нахожусь в контакте с избирательной комиссией. Все очень добрые и положительные люди. Не заметил ни одного случая, который мог бы нарушить избирательный процесс», — заявил в эфире телеканала «наблюдатель Егор Лазуткин.
По данным „Интерфакса“, большинство регионов ЮФО и СКФО к 12.00 мск приблизилось к 30% порогу явки или перешагнули через этот показатель.
Наибольшая активность избирателей зафиксирована в трех регионах ЮФО и СКФО — республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Чечня. По данным региональных избирательных комиссий на 12.00 мск, явка в КБР составил 45,97% (33,7% в 2012 году), в Чечне 40,9% (52,78% в 2012 году), в КЧР — 37,36% (около 30% в 2012 году).
Исходя из данных избирательных комиссий в регионах, в Волгоградской области на 12.00 мск явка составила 30,2% (24,62% в 2012 году), в Ставропольском крае — 31,42% (19,29% в 2012 году), в Краснодарском крае — 29,74% (24,91% в 2012 году), в Северной Осетии — 32,17% (30,5% в 2012 году), в Дагестане — 32,09% (29,4% в 2012 году), в Ингушетии — 29,1% (40,1% в 2012 году), в Адыгее — 31,05% (24,09% в 2012 году), в Калмыкии — 35,73% (27,04% в 2012 году).
Наименьшая активность избирателей зафиксирована к полудню в Астраханской и Ростовской областях. Как сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Ростовской области, явка в регионе на 12.00 мск составила 25,07% (21,19% в 2012 году). В Избиркоме Астраханской области сообщают, что на 12.00 мск (11.00 по местному времени) в регионе проголосовали 26,39% избирателей (19,21% в 2012 году).
Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (партия „Российский общенародный союз“), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак (»Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).