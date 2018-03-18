Ещё
На выборах в Ингушетии проголосовали 18 пар молодоженов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На выборах в Ингушетии проголосовали 18 пар молодоженов 

Деловая газета «Взгляд» 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Свадебные кортежи в различных населенных пунктах Ингушетии в воскресенье заехали на избирательные участки, где проголосовали молодожены.
«В воскресенье, являющееся в Ингушетии привычным для проведения свадебных торжеств, на избирательные участки в различных районах и городах региона заехали 18 свадебных кортежей», — сказали газете «Ингушетия» в пресс-службе главы региона.
В подарок от муниципальных властей голосовавшим молодоженам вручили бытовую технику, телевизоры.
Традиционно власти республики стимулируют граждан на участие в выборах проведением различных мероприятий. Каждый избиратель республики, голосующий впервые, получает подарок. Каждому сотому жителю Малгобекского района, явившемуся на голосование, вручают мобильные телефоны.
Жителей из отдаленных сел Сунженского, Малгобекского и Джейрахского районов на избирательные участки доставляют на автобусах. В Назрани организована работа социального такси для людей с ограниченными физическими возможностями. Также на всех избирательных участках в ингушской столице проводятся ярмарки, где по цене ниже рыночной можно приобрести мясо-молочные и колбасные изделия, овощи, фрукты, разные сорта орехов, напитки, чай, кондитерские изделия и товары повседневного спроса.
Тем временем наблюдатели в Чечне также отмечают высокую явку избирателей, нарушений не выявлено, сообщает Regnum.
«В настоящий момент у меня очень положительные впечатления. Нет никаких существенных замечаний. Я нахожусь в контакте с избирательной комиссией. Все очень добрые и положительные люди. Не заметил ни одного случая, который мог бы нарушить избирательный процесс», — заявил в эфире телеканала «наблюдатель Егор Лазуткин.
По данным „Интерфакса“, большинство регионов ЮФО и СКФО к 12.00 мск приблизилось к 30% порогу явки или перешагнули через этот показатель.
Наибольшая активность избирателей зафиксирована в трех регионах ЮФО и СКФО — республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Чечня. По данным региональных избирательных комиссий на 12.00 мск, явка в КБР составил 45,97% (33,7% в 2012 году), в Чечне 40,9% (52,78% в 2012 году), в КЧР — 37,36% (около 30% в 2012 году).
Исходя из данных избирательных комиссий в регионах, в Волгоградской области на 12.00 мск явка составила 30,2% (24,62% в 2012 году), в Ставропольском крае — 31,42% (19,29% в 2012 году), в Краснодарском крае — 29,74% (24,91% в 2012 году), в Северной Осетии — 32,17% (30,5% в 2012 году), в Дагестане — 32,09% (29,4% в 2012 году), в Ингушетии — 29,1% (40,1% в 2012 году), в Адыгее — 31,05% (24,09% в 2012 году), в Калмыкии — 35,73% (27,04% в 2012 году).
Наименьшая активность избирателей зафиксирована к полудню в Астраханской и Ростовской областях. Как сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Ростовской области, явка в регионе на 12.00 мск составила 25,07% (21,19% в 2012 году). В Избиркоме Астраханской области сообщают, что на 12.00 мск (11.00 по местному времени) в регионе проголосовали 26,39% избирателей (19,21% в 2012 году).
Напомним, на пост президента России претендуют восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (партия „Российский общенародный союз“), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак (»Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Жерар Депардье проголосовал в Париже на выборах президента Самый пожилой россиянин проголосовал на выборах Прилепин рассказал, что нужно сделать США для мира в Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве107
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина249
Актер Добронравов госпитализирован32
ЦИК: Путин лидирует на выборах1792
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение