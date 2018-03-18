Жительница Кемерова проголосовала через час после родов

Жительница Кемерова проголосовала через час после рождения сына

Кемеровчанка Елена Червова, которая в воскресенье утром во второй раз стала мамой, уже через час после родов приняла участие в выборах президента России, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Одной из них стала кемеровчанка Елена Червова, которая сегодня стала мамой во второй раз. С утра женщина собиралась пойти на избирательный участок, но вместо этого поехала в роддом, где благополучно родила сына Даниэля. Елена уже через час после родов проголосовала на выборах президента РФ — к ней в палату пришли члены комиссии с переносным избирательным ящиком", — говорится в сообщении. В учреждениях здравоохранения сегодня работают временные избирательные участки. Пациенты, кому позволяет состояние здоровья, голосуют в специально оборудованных помещениях прямо в больницах. К тем, кто ограничен в передвижении, члены избирательной комиссии в соответствии с написанными заявлениями о предоставлении такой возможности, приходят прямо в палаты.

По данным властей, мама и ребёнок чувствуют себя хорошо. "Голосует вся страна, почему я должна пропускать этот момент", — прокомментировала свою активную позицию Елена Червова.