Почти 30 тысяч человек проголосовали на выборах в море

Почти 30 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ в море — ЦИК

"В голосовании на судах приняли участие 29 тысячи 605 избирателей", — сказал он, передает ТАСС. Около 30 тысяч моряков, находящихся в дальнем плавании, проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Сиябшах Шапиев.

Он также отметил, что всего было организовано 963 избирательных участка, принадлежавших 306 судовладельческим организациям.

В целом по стране явка на выборах по состоянию на 10:00 по московскому времени составила 16,55 процента.