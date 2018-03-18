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Почти 30 тысяч человек проголосовали на выборах в море
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Почти 30 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ в море — ЦИК 

Москва24 12 часов назад
Фото: ТАСС
Около 30 тысяч моряков, находящихся в дальнем плавании, проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Сиябшах Шапиев.
"В голосовании на судах приняли участие 29 тысячи 605 избирателей", — сказал он, передает ТАСС.
Он также отметил, что всего было организовано 963 избирательных участка, принадлежавших 306 судовладельческим организациям.
В целом по стране явка на выборах по состоянию на 10:00 по московскому времени составила 16,55 процента.
Всего в России 18 марта открыто более 97 тысяч избирательных участков, которые работают с 8:00 до 20:00. Из них около 48 тысяч городских участков и более 48 тысяч сельских. Последний участок закроется на территории Калининградской области в 21:00 мск. После этого будут подведены предварительные итоги голосования.
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