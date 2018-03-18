92-летний севастополец хочет прийти на следующие выборы

"Я пришел в военной форме, потому что считаю выборы президента России — это великий праздник. Мне через два месяца будет 93 года, совсем чуть-чуть до ста лет осталось. Я думаю, что доживу до следующих президентских выборов, когда мне будет 99", — сказал Галкин.

Пенсионеры проголосовали на 37 избирательном участке, расположенном в новой школе в бухте Казачья города-героя. Участок находится в районе, где расположены дома, в которых проживает много моряков-черноморцев, поэтому на участке вместе с обычными севастопольцами голосует много военнослужащих. Анатолий Васильевич пришел на выборы в военной форме с орденами и медалями.