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92-летний севастополец хочет прийти на следующие выборы
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Севастополец, которому 92, надеется прийти на следующие выборы президента 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Девяностодвухлетний подполковник в отставке Анатолий Васильевич Галкин пришел со своей супругой на выборы президента РФ в Севастополе и заявил, что надеется проголосовать и на следующих выборах через шесть лет.
Пенсионеры проголосовали на 37 избирательном участке, расположенном в новой школе в бухте Казачья города-героя. Участок находится в районе, где расположены дома, в которых проживает много моряков-черноморцев, поэтому на участке вместе с обычными севастопольцами голосует много военнослужащих. Анатолий Васильевич пришел на выборы в военной форме с орденами и медалями.
"Я пришел в военной форме, потому что считаю выборы президента России — это великий праздник. Мне через два месяца будет 93 года, совсем чуть-чуть до ста лет осталось. Я думаю, что доживу до следующих президентских выборов, когда мне будет 99", — сказал Галкин.
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