Ещё
В ЛНР поздравили Крым с годовщиной воссоединения с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти ЛНР поздравили крымчан с годовщиной воссоединения с Россией 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики поздравили жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией, говорится в заявлении председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко.
"От всего Народного совета ЛНР и себя лично сердечно поздравляю вас с Днем воссоединения Крыма с Россией! Четыре года назад жители полуострова в единодушном порыве сделали свой выбор, отстояв свою гражданскую позицию и право на самоопределение… Историческая справедливость восторжествовала, став для крымчан настоящим праздником, днем долгожданного возвращения домой", — говорится в тексте заявления, опубликованном на официальном сайте парламента ЛНР.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум прошел после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
РИА Новости: последние новости
Депардье, богатыри, "моржи" и драконы проголосовали на выборах президента В Севастополе в день выборов родились шесть малышей Пенсионер из Коми сыграл на баяне на избирательном участке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве115
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина252
Актер Добронравов госпитализирован32
Путин получил первое поздравление с победой на выборах15
ЦИК: Путин лидирует на выборах1800
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение