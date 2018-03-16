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В Москве пройдет митинг к годовщине присоединения Крыма
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В центре Москвы 18 марта пройдет митинг к годовщине присоединения Крыма 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым" к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией состоится вечером 18 марта на Манежной площади в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба Общественной палаты РФ, которая выступает соорганизатором.
"Восемнадцатого марта 2014 года был окончательно решен вопрос о воссоединении Крыма с Российской Федерацией. В честь годовщины этого исторического события Московская федерация профсоюзов инициировала проведение праздничного мероприятия на Манежной площади в Москве, к которому призывает присоединиться общественные организации, национально-культурные объединения, землячества и всех граждан России, неравнодушных к судьбе своей Родины", — говорится в сообщении.
Выступят группа "Любе", Хор Турецкого, Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Григорий Лепс и другие известные артисты.
Начало концерта в 21.30. Вход свободный.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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