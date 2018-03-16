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Раскрыты подробности жизни Юлии Скрипаль
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Раскрыты подробности жизни Юлии Скрипаль 

Рамблер 13 часов назад
Фото: AP Photo / Yulia Skripal/Facebook
Знакомые и родственники Юлии Скрипаль рассказали, как складывалась ее жизнь в Москве.
После того, как в 2010 году Сергей Скрипаль после помилования уехал с женой Людмилой и сыном Александром в Великобританию, в квартире семьи на Осеннем бульваре в Крылатском осталась жить Юлия с бойфрендом.
В 2016 году она вдруг решила продать квартиру в престижном районе. Новые хозяева квартиры утверждают, что это решение она приняла под влиянием бойфренда, который хотел обменять жилье на более дешевое, а на оставшиеся средства купить автомобиль Range Rover.
Родственники Скрипалей были недовольны Юлиным решением, после продажи квартиры Юля серьезно поссорилась с братом Александром и его женой Натальей.
Юля переселилась из Крылатского в Фили-Давыдково в маленькую двушку на первом этаже девятиэтажки. Непосредственно перед отъездом к отцу в Солсбери девушка затеяла ремонт. Ее знакомые утверждают, что они с возлюбленным планировали свадьбу и собрались снова продавать квартиру, чтобы, сложив накопления, купить совместное жилье.
Ранее одна из родственниц Юлии рассказала, что мать молодого человека была категорически против их с Юлией свадьбы.
Как выяснили правоохранители, накануне отъезда Юлия Скрипаль активно перемещалась по Москве на автомобиле: была в Крылатском и Можайском районах, на МКАД и в Восточном округе столицы.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что за отравлением бывшего шпиона стоит Москва.
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