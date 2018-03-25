Ещё
Синоптики рассказали о погоде на воскресенье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали о погоде в Москве на воскресенье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Облачная погода без осадков с температурой до трех градусов тепла ожидает жителей Москвы 25 марта, сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" в воскресенье.
"В Москве и по области облачно с прояснениями и без существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит плюс 1 — плюс 3 градуса, по области 0 — плюс 4 градуса", — сказал он.
Ветер, по прогнозам синоптика, будет юго-западный 6-10 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление составит 742 миллиметров ртутного столба.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
РИА Новости: последние новости
"Флюорография - лженаука". В Сети высмеяли идею главы Минздрава Украины Собчак почувствовала себя плохо после поездки на полигон "Кучино" Схватка белки и змеи попала на видео
 Ещё 67 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель327
ВВС США нанесли удар по Ливии116
Мафия глухонемых захватила Москву21
СМИ узнали о планах РФ в КНДР165
«Заперся в комнате, не мог спать»: Марков признался в домогательствах50
Видео
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
Украина объяснила «принесение флота в жертву» в Крыму
Армия
04:15
Охота на Волков: Они убили Михаила Круга
Общество Статьи
05:38
«Тон Лондона является без надобности злобным»
В мире Статьи
03:34
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
Оружие Армия
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение