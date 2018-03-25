Синоптики рассказали о погоде на воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Москве на воскресенье

"В Москве и по области облачно с прояснениями и без существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит плюс 1 — плюс 3 градуса, по области 0 — плюс 4 градуса", — сказал он. Облачная погода без осадков с температурой до трех градусов тепла ожидает жителей Москвы 25 марта, сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" в воскресенье. Ветер, по прогнозам синоптика, будет юго-западный 6-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 742 миллиметров ртутного столба. Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере