Синоптики рассказали о погоде на воскресенье

Облачная погода без осадков с температурой до трех градусов тепла ожидает жителей Москвы 25 марта, сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" в воскресенье.
"В Москве и по области облачно с прояснениями и без существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит плюс 1 — плюс 3 градуса, по области 0 — плюс 4 градуса", — сказал он.
Ветер, по прогнозам синоптика, будет юго-западный 6-10 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление составит 742 миллиметров ртутного столба.
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