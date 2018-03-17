Ещё
В Выборге открыли диораму о советско-финской войне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ленобласти открыли первую в РФ объемную диораму о советско-финляндской войне 

ТАСС 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Первую в России объемную диораму, рассказывающую о советско-финляндской войне 1939-1940 годов, открыли в субботу в музее Карельского перешейка в Выборге, сообщили ТАСС в Выборгском объединенном музее-заповеднике.
"Сегодня в музее была открыта первая в России объемная диорама площадью около 200 квадратных метров, которая рассказывает о советско-финляндской войне. Открытие приурочено к годовщине окончания боевых действий", — сказали в музее. Экспозиция стала совместным проектом Выборгского объединенного музея-заповедника и музея Карельского перешейка.
Собеседница агентства добавила, что диораму создал местный историк и общественный деятель Баир Иринчеев. "Для осуществления идеи он подал заявку на грант президента России, и в прошлом году он его получил и приступил к созданию. В этом году создание диорамы было завершено", — отметили в музее, добавив, что не располагают сведениями о размере полученного гранта.
В музее также рассказали, что часть экспонатов, представленных в диораме — подлинные.
"Их нашли поисковики в местах боев и передали в музей. В диораме можно увидеть образцы формы и обмундирования солдат двух армий, каски, пулеметные ленты, оружие. Диорама будет работать на постоянной основе, посетители музея смогут ходить прямо среди экспонатов и фотографироваться", — отметила собеседница ТАСС.
Военный музей Карельского перешейка — экспозиция в городе Выборг, почти полностью посвященная советско— финляндской войне 1939-1940 годов, которую также называют "Зимней войной". Одной из отличительных особенностей музея является его интерактивность — практически все экспонаты можно взять в руки, а также посетители могут примерить форму военнослужащих.

"Зимняя война"

"Зимняя война" шла между СССР и Финляндией с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Основной театр военных действий располагался на пограничной территории двух стран, где находятся современные Ленинградская и Мурманская области, а также Республика Карелия. Причинами военного конфликта послужили ряд территориальных и дипломатических взаимных претензий двух стран после объявления Финляндии о независимости (до социалистической революции 1917 года страна входила в состав Российской Империи — прим. ТАСС).
Данные о количестве погибших в результате войны до сих пор разнятся — историки обеих стран оценивают их от 140 до 200 тыс. человек. Также до настоящего времени российские и финские историки не пришли к единому мнению о числе раненных солдат и офицеров.
Результатом войны стал Московский мирный договор, который был заключен между СССР и Финляндией 12 марта 1940 года. Договор изменил советско-финляндскую границу — к СССР отошла северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний, а также Ладожское озеро полностью оказалось в границах советского государства.
ТАСС: последние новости
Умер известный журналист-международник тассовец Павел Михалев Умер режиссер Александр Павловский Активисты привели в порядок знак "Город-герой Севастополь"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»136
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам139
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы261
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов250
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман158
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение