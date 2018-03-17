В Выборге открыли диораму о советско-финской войне

В Ленобласти открыли первую в РФ объемную диораму о советско-финляндской войне

"Сегодня в музее была открыта первая в России объемная диорама площадью около 200 квадратных метров, которая рассказывает о советско-финляндской войне. Открытие приурочено к годовщине окончания боевых действий", — сказали в музее. Экспозиция стала совместным проектом Выборгского объединенного музея-заповедника и музея Карельского перешейка. Первую в России объемную диораму, рассказывающую о советско-финляндской войне 1939-1940 годов, открыли в субботу в музее Карельского перешейка в Выборге , сообщили ТАСС в Выборгском объединенном музее-заповеднике.

Собеседница агентства добавила, что диораму создал местный историк и общественный деятель Баир Иринчеев. "Для осуществления идеи он подал заявку на грант президента России, и в прошлом году он его получил и приступил к созданию. В этом году создание диорамы было завершено", — отметили в музее, добавив, что не располагают сведениями о размере полученного гранта.

"Их нашли поисковики в местах боев и передали в музей. В диораме можно увидеть образцы формы и обмундирования солдат двух армий, каски, пулеметные ленты, оружие. Диорама будет работать на постоянной основе, посетители музея смогут ходить прямо среди экспонатов и фотографироваться", — отметила собеседница ТАСС. В музее также рассказали, что часть экспонатов, представленных в диораме — подлинные.

Военный музей Карельского перешейка — экспозиция в городе Выборг, почти полностью посвященная советско— финляндской войне 1939-1940 годов, которую также называют "Зимней войной". Одной из отличительных особенностей музея является его интерактивность — практически все экспонаты можно взять в руки, а также посетители могут примерить форму военнослужащих. "Зимняя война"

"Зимняя война" шла между СССР и Финляндией с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Основной театр военных действий располагался на пограничной территории двух стран, где находятся современные Ленинградская и Мурманская области, а также Республика Карелия . Причинами военного конфликта послужили ряд территориальных и дипломатических взаимных претензий двух стран после объявления Финляндии о независимости (до социалистической революции 1917 года страна входила в состав Российской Империи — прим. ТАСС).

Данные о количестве погибших в результате войны до сих пор разнятся — историки обеих стран оценивают их от 140 до 200 тыс. человек. Также до настоящего времени российские и финские историки не пришли к единому мнению о числе раненных солдат и офицеров.