Синоптики рассказали о погоде в России 18 марта

Роман Вильфанд. "В Москве 18 марта, в воскресенье, ожидаются настоящие "мороз и солнце, день чудесный" прямо по Пушкину. Ночь морозная, —17… —19, в девять утра будет около —13, но яркое солнце уже к обеду прогреет воздух до минус трех — минус пяти", — сказал Вильфанд в пятницу. Теплее всего в день выборов президента России будет в Сочи — до плюс 20, холоднее всего — в Якутии и на Чукотке, где будет до минус 25, а Москву ждет морозная и ясная погода, заявил директор Гидрометцентра России

В целом в большинстве регионов Центрального федерального округа будет морозная погода и преимущественно без осадков, утром около 18-20 градусов ниже нуля, днем уже значительно теплее — в диапазоне минус 3-9. Большой суточный ход температуры связан с активностью солнечных лучей, тем не менее, средние значения будут серьезно отставать от климатической нормы — на 8-11 градусов.

В Северо-Западном федеральном округе в большинстве субъектов "преимущественно ветреная погода с небольшими осадками", отметил метеоролог.

На севере, в Ненецком автономном округе (НАО) традиционно холодно — днем до 20 мороза.

В Приволжском федеральном округе преимущественно от минус 15 до минус 20 утром и около 4-10 градусов ниже нуля днем.

Самаре и Теплее будет в Оренбурге Саратове — там в дневные часы воздух прогреется до нуля. В административном центре округа, Нижнем Новгороде, днем около минус 7 градусов, переменная облачность.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах погода будет по-настоящему весенней: холодный воздух не пускают на юг воздушные массы, перемещающиеся с запада на восток, пояснил Вильфанд.

Днем в республиках Северного Кавказа — 15-22 градуса выше нуля, возможны дожди. В Ставрополе — 16-19, в Ростове-на-Дону — около плюс 10, в Сочи — около 18-20 с небольшим ветром и осадками, в Симферополе — до плюс 19.

Тем не менее, холодно в низовьях Волги: в Астрахани — до плюс 5 градусов.

На Урале в среднем максимальные дневные температуры — от 4 до 10 градусов мороза. В Екатеринбурге пройдет снег, днем в городе 4-2 градуса ниже нуля, в Кургане — около минус 8, а в Челябинске небольшой "плюс" — до трех градусов выше нуля.

В большинстве густонаселенных регионов Сибирского федерального округа — Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Хакасии и Тыве погоду определяет установившийся там антициклон, потому осадков не ожидается. Температура выше нормы: днем в среднем от минус 1 до плюс 5 градусов.

В традиционно холодных регионах Дальнего Востока стоят устойчивые отрицательные температуры: в Якутии — минус 20-23, а на "полюсе холода" Оймяконе — до минус 25 днем; на Чукотке — 18-23 ниже нуля, в Магаданской области — в диапазоне 12-17 градусов ниже нуля, местами по области ожидается туман.

Чукотку, Камчатку и Сахалин, а также Хабаровский край "заденет" циклон, который принесет ветер и метель: на Сахалине около нуля, на Камчатке — минус 4-9. В Приморье, вместе с тем, значительно теплее — уже плюс 5-10, местами пройдут дожди.