Названы номинанты на премию «Большая книга» 

В организационном комитете «Большой книги» назвали имена некоторых номинантов на российскую национальную литературную премию. «Среди авторов тринадцатого сезона — Эдуард Лимонов, Виктор Пелевин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Александр Проханов, Павел Басинский и многие другие», — цитирует ТАСС представителя оргкомитета.
По его словам, всего на соискание выдвинуто 277 рукописей и книг.
В свою очередь генеральный директор премии Георгий Урушадзе отметил, что новый сезон отличается равным присутствием как знаменитых, так и начинающих авторов.
В 2017 году лауреатами премии стали, в частности, Лев Данилкин, Сергей Шаргунов и Шамиль Идиатуллин.