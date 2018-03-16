В Белгородской области объявили штормовое предупреждение

"Штормовое предупреждение! По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с выходом юго-западного циклона утром и днем 17 марта местами по Белгородской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений", — говорится в сообщении. Белгородские спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение на субботу из-за циклона, который принесет сильный снег, дождь и ветер до 20 метров в секунду, сообщило в пятницу главное управление МЧС по области.

Спасатели предупреждают о сильном снеге и дожде, метели, ветре с порывами 15-20 метров метров в секунду, заносах на дорогах и гололеде.

Сейчас в Белгороде 1 градус тепла.