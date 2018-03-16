Россияне распродают подарки на 23 февраля и 8 марта

Россияне пытаются продать в интернете непонравившиеся подарки, полученные на 23 февраля и 8 Марта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сервис бесплатных объявлений «Юла».

После праздников сервис зафиксировал рост числа предложений о продаже различных товаров. Так, 25 февраля на 20 процентов выросло число продавцов-мужчин, а 9 марта объявления начали активно размещать женщины.

Россияне решили продать товары для дома и дачи, бытовую технику, предметы гардероба, товары для красоты и здоровья и автоаксессуары. Причем от автотоваров избавлялись сами дарители: после 23 февраля их в основном продавали женщины, а после 9 марта — мужчины.

Ранее телеканал РЕН ТВ составил рейтинг подарков, которые женщины не хотели бы получить на 8 марта. Первое место в антирейтинге заняла дешевая бижутерия, которой бы не обрадовались 58 процента опрошенных, 42 процента выступили против «пошлых и неуместных» интимных подарков, а 41 процент не хотел бы получить сертификаты на занятия экстремальными видами спорта.

Среди лучших подарков опрошенные женщины назвали бриллианты, цветы, косметику, парфюмерию и деньги.