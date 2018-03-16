Ещё
В Egypt Air назвали дату первого рейса в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Egypt Air назвали дату первого рейса в Москву 

Деловая газета «Взгляд» 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Первый рейс в Москву египетская компания Egypt Air совершит 12 апреля.
О первом рейсе в столицу России компания сообщила в специальном заявлении, передает ТАСС.
Напомним, в феврале Минтранс России анонсировал начало продаж билетов в Каир. В начале года президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром.
Сообщалось также, что «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Каир 11 апреля; продажа билетов открывается 13 марта.
Отмена авиасообщения с Египтом произошла после того, как 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет A321. На борту было 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все погибли.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин прослезился у гроба Табакова Рогозин назвал последствия создания космических войск США Клейменов объяснил «возвращение» Андреевой в программу «Время»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии337
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля711
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»75
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского33
Россия бьется со смертельно опасным противником413
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение