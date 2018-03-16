В Egypt Air назвали дату первого рейса в Москву 

Первый рейс в Москву египетская компания Egypt Air совершит 12 апреля.
О первом рейсе в столицу России компания сообщила в специальном заявлении, передает ТАСС.
Напомним, в феврале Минтранс России анонсировал начало продаж билетов в Каир. В начале года президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром.
Сообщалось также, что «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Каир 11 апреля; продажа билетов открывается 13 марта.
Отмена авиасообщения с Египтом произошла после того, как 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет A321. На борту было 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все погибли.