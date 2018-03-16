Фотографам запретили снимать ягодицы спортсменок

Мировая лига сёрфинга запретила видеооператорам и фотографам наводить камеры на ягодицы спортсменок, одетых в бикини. Всем, кто снимает соревнования, рекомендуется проявлять осмотрительность, особенно в ситуациях, когда сёрфингистки выполняют трюки, повернувшись к объективу спиной. Участницы соревнований сами выбирают наряд, это может быть и бикини, и шорты, и штаны. Но очевидно, что после запрета у девушек в бикини шансов попасть на страницы СМИ будет гораздо меньше. Лига сёрфинга пояснила, что данная мера внедряется в рамках борьбы с сексуальными домогательствами. Кстати, запрет Лига внесла после того, как исполнительным директором впервые стала женщина.