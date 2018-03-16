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Путин впервые наградил лучших наставников
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Путин впервые наградил лучших наставников 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении знаком отличия "За наставничество", который был учрежден в начале марта этого года. Документ размещен в пятницу на официальном портале правовой информации.
"За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить: Варухина Николая Геннадьевича, Котельникова Геннадия Петровича и Шалыто Анатолия Абрамовича", — говорится в тексте указа.
Варухин является директором учреждения дополнительного образования "Морской центр капитана Варухина Н. Г. " в Новгородской области, Котельников — ректор Самарского государственного медицинского университета, Шалыто — главный научный сотрудник Санкт-Петербургского национального университета информационных технологий, механики и оптики.
Впервые о возрождении государственной награды за наставничество заговорили на Всероссийском форуме "Наставник", организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) в феврале 2018 года. 2 марта президент РФ учредил знак отличия "За наставничество".
Согласно положению, новый знак вручается лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, врачам, работникам культуры и деятелям искусства "за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет".
"Уверена, что эта награда станет огромным стимулом для людей, занимающихся наставничеством и отдающих свою жизнь профессиональной деятельности, готовя новых специалистов", — отметила ранее генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
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