Путин впервые наградил лучших наставников 

"Уверена, что эта награда станет огромным стимулом для людей, занимающихся наставничеством и отдающих свою жизнь профессиональной деятельности, готовя новых специалистов", — отметила ранее генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Согласно положению, новый знак вручается лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, врачам, работникам культуры и деятелям искусства "за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет".